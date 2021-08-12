الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«طالب ثانوية» يتعرض لعملية احتيال بقيمة 3 ملايين ريال لهذا السبب (فيديو)

«طالب ثانوية» يتعرض لعملية احتيال بقيمة 3 ملايين ريال لهذا السبب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

روى حمد الكلثم، الخبير الاقتصادي والمتخصص في تنمية القطاع غير الربحي، قصة تعرض أحد أقاربه “طالب ثانوي” لعمليات احتيال والاستيلاء على 3 ملايين ريال من قبل مقيمين

وقال الكلثم، في حلقة برنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “إن هذا الطالب كان يتجول في أحد الأسواق في الرياض، فشاهده مقيمين فتوجها إليه وعرضا عليه إقامة مشروع وفتح سجل تجاري باسمه مقابل أن يحصل كل شهر على 5 آلاف ريال في حسابه فقط دون بذل أي مجهود”.

ويبدو أن أحلام الثراء السريع راودت الطالب، وبالفعل أقدم على فتح سجل تجاري باسمه، وقام المحتالان بإضافة الأموال إلى حسابه كما اتفقوا معه، وصار نوع من الثقة بينهما، وبعد شهور اكتشف أن المقيمين يجريان تحويلات بمبالغ كبيرة تصل لملايين.

واستطرد حمد الكلثم بقوله: “اكتشف الطالب أن هناك بلاغات ضده مقدمة من عدة أشخاص قدموا أموالهم لمؤسسته التي أصدرها بسجله التجاري، وأن المحتالان قاما بجمع الأموال من هؤلاء الأشخاص بحجة استثمارها في الخارج عبر مؤسسته”.

وختم الكلثم بقوله “إن عددا كبيرا من الأشخاص رفعوا ضده قضايا، ولم يستطع التوصل إلى هذين المحتالين حتى الآن، فيما تعرضت والدته للإعياء بسبب ما حدث لابنها”.

 

مواد ذات صلة

«البنك المركزي» يحذر من وهم الثراء السريع عبر شركات «الفوركس»

«البنك المركزي» يحذر من وهم الثراء السريع عبر شركات «الفوركس»

«الأمن العام» يطيح بقاتل زوجته بحجر ودهسها.. وعصابات النصب والسرقة (فيديو)

«الأمن العام» يطيح بقاتل زوجته بحجر ودهسها.. وعصابات النصب والسرقة (فيديو)

«شرطة مكة» تطيح بمواطن وإفريقي امتهنا الاحتيال على كبار السن أمام «الصرافات»

«شرطة مكة» تطيح بمواطن وإفريقي امتهنا الاحتيال على كبار السن أمام «الصرافات»

«شرطة الرياض» تطيح بـ16 شخصًا امتهنوا جرائم النصب وتحويل الأموال خارج المملكة

«شرطة الرياض» تطيح بـ16 شخصًا امتهنوا جرائم النصب وتحويل الأموال خارج المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>