توقعات طقس الغد.. أمطار غزيرة وبرد وسيول وأجواء حارة على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق، جازان، عسير كذلك يتوقع هطول امطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-40كم/ساعة. وجنوبية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة تتحول مساء الى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.