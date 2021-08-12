«النيابة»: تعاطي المخدرات يُعد ظرفاُ مشدداً للعقوبة ولا يمنع المسؤولية الجزائية

تواصل – فريق التحرير:

جددت النيابة العامة تحذيرها من عواقب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو التعامل معها على أي وجه من الوجوه .

وأكدت النيابة في تغريدة على موقع “تويتر”، أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطي، ويُعد ذلك ظرفاُ مشدداً للعقوبة.

وأشارت إلى أن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها تعد من الأفعال الإجرامية، إلا في الأحوال المنصوص، عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.