الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الخارجية»: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا

«الخارجية»: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا.

وأوضحت الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

وبينت الوزارة، أن الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، كما تأتي هذه الخدمة استكمالًا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا، وتتيح الخدمة للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها.

مواد ذات صلة

«الخارجية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لدى بنك « ISDB».. رابط التقديم

«الخارجية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لدى بنك « ISDB».. رابط التقديم

وزير الخارجية: وصول الدفعة الأولى من المواد الطبية لجمهورية تونس الشقيقة

وزير الخارجية: وصول الدفعة الأولى من المواد الطبية لجمهورية تونس الشقيقة

«وزارة الخارجية» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

«وزارة الخارجية» تعلن توفر وظائف في عدد من التخصصات

«الخارجية» تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في باكستان

«الخارجية» تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في باكستان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة