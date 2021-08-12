ضبط مواطنين تباهيا بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي بـ«فيفا»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة جازان، اليوم الخميس، من ضبط مواطنين تباهيا بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي بفيفا.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لمركبتين تم إيقافهما في مطل بأحد المرتفعات الجبلية في محافظة فيفا من قبل مواطنين في العقد الثالث من العمر، بما يمثل خطرًا على حياتهما، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما، واستكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.