شاهد.. هطول أمطار على محافظة «الطائف» (فيديو)

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على محافظةالطائف.

وأظهر المقطع المتداول هطول أمطار على أحد الطرق الرئيسية بالطائف بمنطقة مكة المكرمة ، اليوم الخميس 4 محرم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير ، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.