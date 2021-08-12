شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف فنية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق؛ بالشيبة – الشرقية، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
– دبلوم فني في الهندسة الكهربائية / الحاسوب / الاتصالات / العلوم أو ما يعادلها.
– الحصول على شهادة في تخصص واحد على الأقل (الاتصالات ، أو مساعدات الملاحة ، أو المراقبة ، أو الأتمتة).
– فهم جيد لأنظمة CNS-ATM.
الوصف الوظيفي:
– توفير الصيانة الوقائية والتصحيحية في الموقع من المستوى الأول والثاني لجميع الاتصالات والمساعدات الملاحية وأنظمة المراقبة والأتمتة داخل القطاع ، بما في ذلك المطارات والمواقع البعيدة والقواعد العسكرية من أجل ضمان أنها تعمل على النحو المتوقع.
– السماح لـ SANS لتقديم خدماتها بأمان وفعالية ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والميزانيات المتفق عليها والسياسات والإجراءات المعتمدة.
التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة الرسمي بموقع (LinkedIn)، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).