«آل الشيخ» يعتمد الدليل والهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفرق العمل المدرسية.

ويتميز الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام؛ بأنه أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة؛ وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال بما يحقق فعالية وكفاءة الأداء، كما رُوعي في إعداد الدليل استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع عدة نماذج للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحّد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تم بناؤها لمكاتب التعليم والمدارس.

ويأتي هذا الدليل من منطلق تركيز خطط الوزارة على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم باعتباره نواة التطوير الأساسية، حيث تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس، وشملت مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشرافية في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلّم، وضمان نواتج تعلّم أفضل للطلبة.​

كما نشرت الوزارة نماذج الهيكل التنظيمي للمدرسة؛ وفقاً لعدد الطلاب (ثلاثة وكلاء، وكيلان، وكيل واحد، بدون وكيل)، كما هو موضح كالتالي: