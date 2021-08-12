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«الصحة»: إغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة.. لارتكاب هذه المخالفات

«الصحة»: إغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة.. لارتكاب هذه المخالفات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة غلقمستشفى خاص بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات.

وأوضحت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن أبرز هذه المخالفات نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية، وقصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى.وقصور في صيانة المبنى.

وأكدت  الوزارة إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن.

 

 

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