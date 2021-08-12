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استشاري يوضح الفئة الأكثر تأثراً بأشعة الصبغة على الكلى

استشاري يوضح الفئة الأكثر تأثراً بأشعة الصبغة على الكلى
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، الفئة الأكثر تأثراً بأشعة الصبغة على الكلى.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن أكثر الفئات عُرضَة لتأثير الصبغة على الكلى هم مرضى السكري الذين لديهم قصور سابق في الكلى.

تجدر الإشارة إلى أن النسبة الطبيعية لمعدل السكري بالدم هي بالنسبة للأشخاص غير المصابين بداء السكري قبل تناول الطعام هي بين 72-99 ملليغرام/ديسيلتر وللمصابين بداء السكري، هي بين 80-130 ملليغرام/ديسيلتر.

أما بعد تناول الطعام بساعتين للأصحاء  أقل من 140 ملليغرام/ديسيلتر، وللمصابين بداء السكري أقل من 180 ملليغرام/ديسيلتر.

 

 

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