«برنامج ريف».. دعم للاقتصاد والمواطن والثروة النباتية والحيوانية

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برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

شروط القبول في برنامج ريف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملاً لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل دعم برنامج ريف يشمل المتقاعدين؟

وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف أنه بإمكان المتقاعد التقديم في برنامج التنمية الريفية المستدامة، على ألا يتجاوز دخل المتقدم 9,000.

وأضاف برنامج ريف عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: (اضغط هنا).

القطاعات المدعومة نسبياً في المدينة

وكشف برنامج ريف، عن تفاصيل القطاعات المدعومة نسبياً في منطقة المدينة المنورة.

وأشار برنامج ريف، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن الميزة النسبية لمنطقة المدينة المنورة تشمل القطاعات التالية (الثروة الحيوانية، منتجات الفواكه، المحاصيل البعلية، منتجات سعف النخيل، الدبس، القيمة المضافة، صمغ النحل، الشمع، شموع ومواد التجميل والعناية بالبشرة”.

البهارات والقهوة لا تعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة

في سياق متصل، أكد برنامج ريف أن البهارات والقهوة لا تعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة.

وأضاف البرنامج عبر تويتر ردًّا على استفسارات في هذا الشأن أن الدبس والعسل يعتبر من ضمن الأنشطة المدعومة في برنامج الأسر المنتجة حسب الميز النسبية الزراعية بالمناطق.

المشاريع المقبولة:

ولفت ريف في سياق آخر إلى أنه تم الرفع بالمشاريع المقبولة مبدئيًّا من البرنامج إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق، وستقوم الجمعية بالتواصل مع المتقدمين للتحقق من المشاريع.

مدة دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة

بدوره أوضح برنامج ريف أنه تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين من أبناء المملكة.

الأنشطة والمنتجات المدعومة

كما أعاد برنامج الريف التذكير بالأنشطة والمنتجات المحلية التي يمكن لأصحابها التقدم بطلب الحصول على دعم من البرنامج.

وتشمل الأنشطة المحلية، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

أهداف برنامج ريف

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.