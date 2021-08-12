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8.5 مليار ريال حجم التداول.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال تعاملات اليوم

8.5 مليار ريال حجم التداول.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال تعاملات اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، اليوم الخميس، منخفضاً 1.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11323.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 153 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، وعطاء، وكهرباء السعودية، والسعودي الألماني الصحية، ونسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إسمنت الجنوب، وسيسكو، وتكافل الراجحي، والصناعات الكهربائية، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.94% و 4.60%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، واليمامة للحديد، والإنماء، وسابتكو، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اليمامة للحديد، والراجحي، والتموين، وتنمية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 195.79 نقطة ليقفل عند مستوى 24631.28 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 1113 صفقة.

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