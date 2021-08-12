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جامعة بيشة تعلن عن وظائف لسد احتياج الكليات بنظام التعاون

جامعة بيشة تعلن عن وظائف لسد احتياج الكليات بنظام التعاون
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات الوطنية ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات للعام الدراسي 1443هـ، خلال المدة من 4 – 8 محرم الحالي الموافق من 12 – 16 أغسطس الحالي، وفق التخصصات المتاحة على البوابة الإلكترونية “تعاون”هنا.

وأوضحت أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلاً على نسبة 60% فأكثر لدخول المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم يتطلب رفع عدد من الوثائق مع الطلب الإلكتروني، والتي تتضمن صورة من المؤهلات العلمية مع معادلة الشهادات من الجامعات الخارجية، وصورة من الخبرات العملية إن وجدت، وخطاب موافقة مرجع العمل للموظفين، وصورة من الهوية الوطنية.

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