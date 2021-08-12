«سامسونغ» تكشف عن نموذجي هاتف «قابل للطي»

تواصل – وكالات :

كشفت شركة سامسونغ عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ، في وقت تواجه المجموعة الكورية الجنوبية الرائدة في القطاع منافسة محتدمة من شركات صينية في سوق سريعة النموّ.

ويقدّم “غالاكسي زي فولد 3″ و”غالاكسي زي فليب 3” تصاميم أكثر سلاسة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة أكثر استدامة. ويمكن طلب هاتف منهما من الآن، على أن يسلّم في فترة لاحقة من الشهر في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.

ويأتي هذان النموذجان الجديدان في وقت تواجه سامسونغ منافسة محتدمة من المصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم “شاومي” التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام، بحسب فرانس برس.

ويُطرح “فليب 3” الذي تمتدّ شاشاته على 6,7 إنشات بسعر يبدأ بـ 999 دولارا، تماشيا مع غيره من الهواتف عالية الطراز، مقابل 1799 دولارا لهاتف “فولد 3” الممتدّة شاشته على 7,6 إنشات. ويقضي الهدف من “فليب 3” بتوفير هاتف قابل للطيّ ميسور الكلفة، في حين يحلّ “فولد 3” محلّ الأجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزوّد بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.