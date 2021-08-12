الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سامسونغ» تكشف عن نموذجي هاتف «قابل للطي»

«سامسونغ» تكشف عن نموذجي هاتف «قابل للطي»
0

تواصل – وكالات :

كشفت شركة سامسونغ عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ، في وقت تواجه المجموعة الكورية الجنوبية الرائدة في القطاع منافسة محتدمة من شركات صينية في سوق سريعة النموّ.

ويقدّم “غالاكسي زي فولد 3″ و”غالاكسي زي فليب 3” تصاميم أكثر سلاسة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة أكثر استدامة. ويمكن طلب هاتف منهما من الآن، على أن يسلّم في فترة لاحقة من الشهر في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.

ويأتي هذان النموذجان الجديدان في وقت تواجه سامسونغ منافسة محتدمة من المصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم “شاومي” التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام، بحسب فرانس برس.

ويُطرح “فليب 3” الذي تمتدّ شاشاته على 6,7 إنشات بسعر يبدأ بـ 999 دولارا، تماشيا مع غيره من الهواتف عالية الطراز، مقابل 1799 دولارا لهاتف “فولد 3” الممتدّة شاشته على 7,6 إنشات. ويقضي الهدف من “فليب 3” بتوفير هاتف قابل للطيّ ميسور الكلفة، في حين يحلّ “فولد 3” محلّ الأجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزوّد بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.

مواد ذات صلة

«سامسونج» تطلق ميزة طال انتظارها في هواتف « Galaxy Z Fold3»

«سامسونج» تطلق ميزة طال انتظارها في هواتف « Galaxy Z Fold3»

«سامسونج» تطرح أحدث هواتفها «Galaxy A52s 5G»..تعرف على المواصفات والمزايا

«سامسونج» تطرح أحدث هواتفها «Galaxy A52s 5G»..تعرف على المواصفات والمزايا

«شاومي» تطلق أحدث هاتف ذكي بكاميرا أسفل الشاشة.. تعرّف على المزايا

«شاومي» تطلق أحدث هاتف ذكي بكاميرا أسفل الشاشة.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تطرح هاتفي «Galaxy Z Flip 3 » و « Galaxy Z Fold 3».. تعرّف على المزايا  والسعر

«سامسونج» تطرح هاتفي «Galaxy Z Flip 3 » و « Galaxy Z Fold 3».. تعرّف على المزايا  والسعر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>