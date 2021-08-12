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«الحج والعمرة» تدعو 205 متقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

«الحج والعمرة» تدعو 205 متقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (205) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 01/12/1442هـ لنهاية 16/12/1442هـ ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية في حين طلبت وزارة الحج والعمرة من المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأكدت الوزارة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت أنه على المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان واحضار الوثائق التالية للمطابقة:

· أصل و (نسخة) من الهوية الوطنية.

· أصل و (نسخة) من وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

· الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليم.

· السيرة الذاتية

وأكدت على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك بانه عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل إضغطهنا.

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