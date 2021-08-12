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«الأرصاد»: درجة الحرارة في الشرقية تلامس الـ50 بدءا من هذا الموعد (فيديو)

«الأرصاد»: درجة الحرارة في الشرقية تلامس الـ50 بدءا من هذا الموعد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن المنطقة الشرقية ونجران تشهدان ارتفاعا ملموسا في درجة الحرارة.

وتوقع خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن تلامس درجة الحرارة في المنطقة الشرقية، الـ50 درجة مئوية بدءًا من اليوم وحتى السبت المقبل.

وأشار القحطاني إلى أن الصيف هذا العام شديد الحرارة، وأن المركز سجل درجة حرارة وصلت إلى 50 مئوية في مدن محافظات المنطقة الشرقية، مضيفاً أنه يتبقى 30 يوماً على انقضاء هذا الصيف.

وأكد أن الأجواء الحارة أثرت أيضًا على المناطق الشمالية وسواحل مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، ما عدا بعض المصايف التي تشهد أجواء معتدلة.

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