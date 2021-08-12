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4 أسباب رئيسية تمنعك من خسارة الوزن.. إليك طرق الوقاية

4 أسباب رئيسية تمنعك من خسارة الوزن.. إليك طرق الوقاية
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تواصل – وكالات :

يعد بطء الأيض (التمثيل الغذائي) أحد الأسباب الرئيسية لعدم خسارة الوزن، ويرجع إلى أسباب عدة أبرزها قلة الحركة، التي تتسبب في بطء وخمول حركة الأمعاء.

وقال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن الحميات الصارمة مثل حمية الليمون القاسية أحد الأسباب المؤدية إلى بطء الأيض. كما يعد التوتر النفسي أيضاً أحد أبرز أسباب بطء الأيض، حيث يتسبب هرمون التوتر “الكورتيزول” في إعاقة عملية حرق الدهون، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتندرج قلة النوم أيضاً ضمن أسباب بطء الأيض، حيث تتسبب قلة النوم في حرمان الجسم من عمليات التجدد، التي تحدث أثناء النوم، ويمكن الاستدلال على بطء الأيض من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل زيادة الوزن والتعب المستمر واعتلال المزاج والصداع المتكرر، إلى جانب جفاف البشرة وتساقط الشعر.

ويمكن تنشيط عملية الأيض من خلال التغذية الصحية، التي تتسم بالتنوع والتوازن، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم ومحاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

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