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توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات بَرَد وسيول على عدة مناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات بَرَد وسيول على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير , الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32كم/ساعة, وجنوبية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-30 كم/ساعة, تتحول ليلا إلى جنوبية غربية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏ يومي الجمعة 1/5 والسبت 1443/1/6هـ ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح من”2″ “3” °C عما سجلته اليومين الماضين .

كما توقع نهاية هذا الأسبوع – إن شاء الله – أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ورياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.

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