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«التعليم» توضح آلية قبول الأطفال «غير النظاميين» بالمدارس

«التعليم» توضح آلية قبول الأطفال «غير النظاميين» بالمدارس
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا لجميع إدارات التعليم بالمناطق، يتضمن آلية قبول أطفال الفئات الموجودة بالمملكة بشكل غير نظامي.

وتتضمن التعميم ضرورة قيام إدارة المدرسة المتقدم لها الطالب بتسليم الاستمارة لولي أمر الطفل أو الطالب، لتعبئة بياناتهم، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة؛ لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة وإعادتها لإدارة المدرسة، لتمكين ابنه أو ابنته من الدراسة خلال العام الدراسي 1443هـ، وفقا لـ”المدينة”.

كما وجّهت وزارة التعليم عبر تعاميم داخلية لجميع إدارات التعليم بدمج مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة في مدارس التعليم العام لتصبح تحت إدارة واحدة ابتداء من الفصل الحالي.

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