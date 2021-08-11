«المرور»: القبض على شخص قاد شاحنة بتهور عكس الاتجاه

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من القبض على شخص كان يقود شاحنة يسرعة عالية .

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، أنه يإشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشاحنة تسير بتهورٍ وسرعة عالية، وبإتجاه معاكسٍ لحركة السير، فقد تم القبض على قائدها.

وأكد أنه جرى إيقاف قائد الشاحنة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.