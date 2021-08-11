الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«المرور»: القبض على شخص قاد شاحنة بتهور عكس الاتجاه

«المرور»: القبض على شخص قاد شاحنة بتهور عكس الاتجاه
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من القبض على شخص كان يقود شاحنة يسرعة عالية .

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، أنه يإشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشاحنة تسير بتهورٍ وسرعة عالية، وبإتجاه معاكسٍ لحركة السير، فقد تم القبض على قائدها.

وأكد أنه جرى إيقاف قائد الشاحنة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 

مواد ذات صلة

ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه فى حي الفيحاء بمكة

ضبط قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه فى حي الفيحاء بمكة

حادث مروع.. اصطدام مركبتين على طريق الرياض الخرج (فيديو)

حادث مروع.. اصطدام مركبتين على طريق الرياض الخرج (فيديو)

سائق يقود بسرعة جنونية ويعرض حياته والآخرين للخطر (فيديو)

سائق يقود بسرعة جنونية ويعرض حياته والآخرين للخطر (فيديو)

ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السيارات بطريقة متهورة في جدة

ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السيارات بطريقة متهورة في جدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>