محتجون غاضبون يحتجزون صهاريج محروقات بـ«لبنان» والجيش يتدخل (فيديو)

تواصل – وكالات:

أقدم محتجون غاضبون في طرابلس شمالي لبنان على احتجاز عدد من صهاريج المحروقات، بينما تدخل الجيش وتمكن من تحريرها بعد مواجهات مع المحتجين.

وأوضحت قناة الجديد اللبنانية أن “الجيش اللبناني تمكن من تحرير الصهاريج التي اعترضها محتجون عند دوار المرج في ميناء طرابلس بعد مواجهات بين المحتجين والجيش، سقط خلالها عدد من الجرحى تم إسعافهم على الفور”.

وأضافت أن “عددا من المحتجين عمدوا إلى إفراغ مادة المازوت على الأرض من أحد الصهاريج وتم إحراقها، في ظل حالة من الغضب سادت المكان”.

وتشهد شوارع طرابلس والميناء تحركات شعبية احتجاجية على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة وانقطاع الكهرباء وكذلك المازوت ما أدى إلى توقف مولدات الكهرباء التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي خلال فترة انقطاع كهرباء الدولة.