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7 أعشاب وأغذية نباتية تساعدك في التخلص من «الكرش»

7 أعشاب وأغذية نباتية تساعدك في التخلص من «الكرش»
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تواصل – وكالات:

يزعم بعض خبراء التغذية، أن هناك عدد من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على إذابة دهون البطن، نستعرضها في السطور التالية، وفقًا لموقع “Food ndtv”.

النعناع

يلعب النعناع دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، حيث يساعد على رفع معدل حرق الدهون بالجسم، ولا سيما دهون البطن، بالإضافة إلى أنه يساهم في كبح الشهية وتحسين عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

الشاي الأخضر

يمكن الاعتماد على الشاي الأخضر للتخلص من الكرش، نظرًا لمحتواه العالي من مادتي الكافيين والكاتشين، اللتين تساعدان على تعزيز معدل الأيض بالجسم، ومن ثم حرق الدهون المتراكمة بالمناطق ذات العضلات الضعيفة، مثل البطن والأرداف.

الفلفل الحار

مادة الكابسين الموجود بالفلفل، لا تعطيه المذاق الحار فقط، بل ثبت أيضًَا أنها تقلل من هرمون الجريلين، المسئول عن تحفيز الشهية لتناول الطعام، وهذا ما يجعله من الأطعمة المفيدة لإنقاص الوزن.

الزنجبيل

يساهم الزنجبيل في السيطرة على الشهية وتقليل امتصاص الدهون وزيادة معدل الأيض بالجسم،وتقليل امتصاص الجسم للدهون، وكل هذه العوامل تساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن.

الأوريجانو

وجدت بعض الدراسات أن عشب الأوريجانو يحتوي على مادة تؤثر على الجينات والبروتينات المسئولة عن امتصاص وتخزين الدهون في الجسم، تدعى الكارفاكرول.

الحلبة

من الأعشاب الطبيعية المثبطة للشهية، إذ تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وهذا ما يساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، ومن ثم فقدان الوزن.

الكزبرة

تناول الكزبرة، كبذور أو مشروب ساخن، على معدة فارغة صباحًا، قد تكون وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، خاصةً أنها تساهم في قمع الشهية وزيادة حرق الدهون بالجسم.

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