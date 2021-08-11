«سامسونج» تطلق ميزة طال انتظارها في هواتف « Galaxy Z Fold3»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة سامسونج، ، عن هاتفها القابل للطي في جيله الثالث Galaxy Z Fold3، الذي زودته بمزايا فريدة تعتبر الأولى من نوعها في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold3 كأول جهاز قابل للطي في العالم مع مقاومة للماء بمعيار IPX8، بمعنى القدرة على غمره في الماء على عمق متر تقريباً لمدة 30 دقيقة دون أن يتأثر.

وتمكنت سامسونج في جهازها القابل للطي الجديد أن تقضي على أهم وأبرز عيوب النسخ السابقة من الهاتف، وهي عدم مقاومته للماء، من خلال هندسة متميزة للمفصلات والمرابط بين جانبي الجهاز، وهي ما تمثل نقطة ضعف في كل الهواتف القابلة للطي، ومع ذلك لا يزال الجهاز غير مقاوم للغبار.

الميزة الثانية التي قدمتها سامسونج في Galaxy Z Fold3 تتمثل في الشاشات، ورغم أنها شاشات بمقاسات عادية واعتيادية كالجيل السابق على الأقل، فالميزة الجديدة هي أن معدل تحديث الشاشة الخارجية أصبح 120 هيرتز كالشاشة الداخلية.

وعلى خلاف النوتش القبيحة التي كانت في الجيل الأول، التي تخلت عنها سامسونج في الجيل الثاني، والكاميرا الثقب الموجودة في Galaxy Z Fold 2، إلا أن الجيل الثالث جاء ولأول مرة في تاريخ الهواتف القابلة للطي بكاميرا تحت الشاشة بقيمة 4 ميغابايت، وهي موجهة لمكالمات الفيديو أكثر من التقاط صور ”سيلفي“.

ورغم أن الكاميرا أسفل الشاشة كما صممتها سامسونغ، إلا أنها ليست مختفية تماماً ويمكن ملاحظتها بالتدقيق، لكنها تبقى أفضل من وجودها كثقب أو نتوء على الشاشة، ويعتمد مدى ملاحظة الكاميرا التي أسفل الشاشة على الألوان التي ستكون فوقها، حيث تساهم الألوان الداكنة في إظهارها بشكل أكبر.

أما الميزة الثالثة التي قدمتها سامسونغ الكورية الجنوبية في هاتفها القابل للطي بنسخته الثالثة الرائدة، فهي القلم الضوئي S Pen، حيث يأتي الجهاز مدعوما برمجياً بقلم ضوئي فيه كل الخيارات التي قدمتها الشركة في سلسلة ”نوت“، ما يجعله بديلاً مريحاً لعشاق النوت.

يعمل القلم الضوئي عبر الشاشة الأساسية بقياس 7.6 إنش، وطورت الشركة قلم S Pen إصدار Fold Edition الخاص الذي يغطي جميع الأساسيات، ويدعم أيضًا قلم S Pen Pro الأغلى ثمناً، ويضيف إيماءات الهواء وبعض حيل البلوتوث.

ويحتوي S Pen Pro على مفتاح تبديل يمكنك قلبه عند استخدام القلم مع أجهزة الشركة الأخرى، ويبدو أنهم يستخدمون ترددًا مختلفًا عن Z Fold 3.

ويضم كلا القلمين المتوافقين رأسا قابلا للسحب مصمما هندسيًا بشكل خاص، يحد من القوة التي يمكنك تطبيقها على شاشة الجهاز.