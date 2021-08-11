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تونس.. نشوب حرائق هائلة بالغابات امتدت إلى منازل المواطنين

تونس.. نشوب حرائق هائلة بالغابات امتدت إلى منازل المواطنين
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تواصل – واس:

نشبت أمس الأربعاء حرائق هائلة في غابات بمحافظة جندوبة في الشمال الغربي التونسي، وأسهمت قوة الرياح في امتدادها لتصل إلى المنازل، وتتسبب في انفجار عدد من اسطوانات الغاز المنزلي، مما زاد في قوة النيران.

 ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤولين محليين، أن الحرائق اجتاحت غابات في محافظة جندوبة المجاورة للحدود الجزائرية، مشيرين إلى أن معظم حرائق الغابات المسجلة أخيراً “هي من أصل بشري“.

 وأكّدت الوكالة أن الحرائق وصلت إلى المنازل وتسبّبت في انفجار عدد من اسطوانات الغاز المنزلي، وألغام مزروعة داخل الغابات، التي شهدت في سنوات مضت مواجهات بين قوات الأمن التونسي ومجموعات إرهابية، مضيفةً أن ازدياد قوة النيران أجبر عدداً من سكان المنطقتين على الهرب وإخلاء منازلهم، دون الإشارة إلى حدوث إصابات.

 

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