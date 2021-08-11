أمانة الرياض تنفذ جولات مفاجئة على المطاعم.. وترصد عدة مخالفات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نفذت أمانة منطقة الرياض جولات مفاجئة على عدد من المطاعم ورصدت عدداً من المخالفات وطبقت العقوبات المقررة.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم خلال الجولات رصد طرق غير صحية لإزالة الثلج عن الدجاج المجمد، وكذلك خضروات مكشوفة ومعرضة للتلوث.

كما تم رصد لحوم مجهولة المصدر، وسوء في الحفظ وتخزين الأطعمة، وأساليب بدائية لغسل الأرز تفتقر لأدنى المعايير الصحية، كما تد رصد عمالة تفتقد لاشتراطات النظافة الشخصية، وتستخدم أواني متسخة.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أنه مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات، حفاظا على سلامة وصحة الجميع.