توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وأجواء حارة في 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

أما عن البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32كم/ساعة. وجنوبية الى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة تتحول مساء الى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي .

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-30 كم/ساعة. تتحول ليلا الى جنوبية غربية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.