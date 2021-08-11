شاهد.. صاعقة رعدية في سماء محافظة «المخواة» (فيديو)

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة ظهور صاعقة رعدية بسماء محافظة “المخواة”

ويبين المقطع المتداول هطول أمطار ،يصاحبها صاعقة رعدية بمحافظة “المخواة” بمنطقة الباحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيا على مناطق “المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم”، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.