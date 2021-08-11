الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية» توضح خطوات خدمة «تسجيل المواليد» عبر منصة أبشر

«الأحوال المدنية» توضح خطوات خدمة «تسجيل المواليد» عبر منصة أبشر
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “الأحوال المدنية”، عن تفاصيل خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر⁩ من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”.

وتشمل خطوات خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ما يلي:

• تسجيل دخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

• اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

• خدمة الأحوال المدنية.

• خدمة تسجيل المواليد.

 

مواد ذات صلة

هل يمكن للزوجة تفويض زوجها لاستلام بطاقة الأحوال المدنية؟

هل يمكن للزوجة تفويض زوجها لاستلام بطاقة الأحوال المدنية؟

«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني

«الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني

وثيقة رسمية.. توجيه مهم من الأحوال المدنية بشأن «الهوية الوطنية»

وثيقة رسمية.. توجيه مهم من الأحوال المدنية بشأن «الهوية الوطنية»

«الأحوال المدنية» توضح خطوات تفعيل الهوية الرقمية

«الأحوال المدنية» توضح خطوات تفعيل الهوية الرقمية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة