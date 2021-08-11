«الأحوال المدنية» توضح خطوات خدمة «تسجيل المواليد» عبر منصة أبشر

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “الأحوال المدنية”، عن تفاصيل خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر⁩ من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”.

وتشمل خطوات خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ما يلي:

• تسجيل دخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

• اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

• خدمة الأحوال المدنية.

• خدمة تسجيل المواليد.