«الأحوال المدنية» توضح خطوات خدمة «تسجيل المواليد» عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “الأحوال المدنية”، عن تفاصيل خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر.
وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب بإمكانك تسجيل المولود عبر منصة أبشر من خلال خدمة “تسجيل المواليد” وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد و ايصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا”.
وتشمل خطوات خدمة تسجيل المواليد عبر منصة أبشر ما يلي:
• تسجيل دخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
• اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
• خدمة الأحوال المدنية.
• خدمة تسجيل المواليد.