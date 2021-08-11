«البنك المركزي» يعلن بدء التقديم في برنامج «الاقتصاديين».. رابط وشروط التقديم

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أعلن البنك المركزي السعودي عبر موقعه الإلكتروني عن بدء التقديم في برنامج (الاقتصاديين السعوديين) لحملة البكالوريوس فأعلى.

وأوضح أن البرنامج لكلا الجنسين، وهو برنامج تأهيلي يوفر فرصة الابتعاث الخارجي، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، والموصي بها من قِبل وزارة التعليم.

التخصصات المطلوبة:

اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار)

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله، وذلك في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.

3- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

4- نتيجة اختبار لغة إنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج، وفقاً للآتي:

– (لخريجي الجامعات الداخلية: TOEFL IBT 60 or Academic IELTS 6، لخريجي الجامعات الخارجية: TOEFL IBT 79 or Academic IELTS 6.5).

5- ألّا يتجاوز عمر المتقدم (27) عاماً لحامل البكالوريوس و(30) عاماً لحامل الماجستير.

6- اجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية.

7- استكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.

وينتهي التقديم يوم السبت 1443/01/20هـ الموافق 2021/08/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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