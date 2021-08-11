الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البنك المركزي» يعلن بدء التقديم في برنامج «الاقتصاديين».. رابط وشروط التقديم

«البنك المركزي» يعلن بدء التقديم في برنامج «الاقتصاديين».. رابط وشروط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي السعودي عبر موقعه الإلكتروني عن بدء التقديم في برنامج (الاقتصاديين السعوديين) لحملة البكالوريوس فأعلى.

وأوضح أن البرنامج لكلا الجنسين، وهو برنامج تأهيلي يوفر فرصة الابتعاث الخارجي، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، والموصي بها من قِبل وزارة التعليم.

التخصصات المطلوبة:

اقتصاد، إدارة أعمال تخصص فرعي مالية، محاسبة، نظم معلومات إدارية، بحوث عمليات، رياضيات، إحصاء، أساليب كمية، هندسة، حاسب آلي، فيزياء، تمويل واستثمار)

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله، وذلك في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.

3- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

4- نتيجة اختبار لغة إنجليزية لا يتجاوز سريانها عامين سابقين لتاريخ التقديم على البرنامج، وفقاً للآتي:

– (لخريجي الجامعات الداخلية:  TOEFL IBT 60  or  Academic IELTS 6، لخريجي الجامعات الخارجية: TOEFL IBT 79  or Academic IELTS 6.5).

5- ألّا يتجاوز عمر المتقدم (27) عاماً لحامل البكالوريوس و(30) عاماً لحامل الماجستير.

6- اجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية.

7- استكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.

وينتهي التقديم يوم السبت 1443/01/20هـ الموافق 2021/08/28م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

هنــا

مواد ذات صلة

«وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ».. تلاوة للشيخ «الجهني» بالمسجد الحرام

«وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ».. تلاوة للشيخ «الجهني» بالمسجد الحرام

«شرطة الرياض»: القبض على 4 مقيمين روجوا لقروض وهمية والتلاعب بتطبيق «توكلنا»

«شرطة الرياض»: القبض على 4 مقيمين روجوا لقروض وهمية والتلاعب بتطبيق «توكلنا»

بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين

بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

«الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>