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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ضبط 10 مخالفين أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة

ضبط 10 مخالفين أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي،اليوم، من ضبط (10) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها في منتزه الملك عبد العزيز الوطني بالسودة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العقوبة المقررة حيال هذا الأمر تتمثل في فرض غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على أنه سيتم تطبيق الاجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من قبل الجهات الرقابية.

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