وزير الطاقة: المملكة مثال يحتذى في «حلول الكربون».. تفوقت على أمريكا وروسيا (فيديو)

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الأرقام أظهرت أن المملكة مثال يحتذى لغيرها من الدول المنتجة للهيدروكربون.

وأضاف وزير الطاقة، في كلمة له عقب افتتاحه ندوة الاقتصاد الدائري للكربون التي ينظمها صندوق التنمية الصناعية، أن المملكة تقف متقدمة عن غيرها بشكل كبير فيما يتعلق بانبعاثات الميثان على سبيل المثال، وأن المملكة سجلت تقدمًا في خفض انبعاثات الكربون باعتبارها أحد أكبر منتجي الهيدروكربون في العالم.

وتابع أن ما قامت به المملكة منذ السبعينات بالتقاط الميثان واستخدامه في ينبع، واستخدام شركة البتروكيماويات الضخمة في إنتاج بعض المنتجات من قطاع التكرير والبتروكيماويات، مؤكدًا أن كل هذه الأمور حدثت دون خسارة.

وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة قامت بالتقاط الغاز والاستفادة منه، موضحًا أن الأرقام تؤكد تفوق المملكة بامتياز على العديد من الدول سواء داخل أوبك أو خارجها، مثل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرازيل وفنزويلا، مضيفا أن المملكة لن تكون جزءًا من المشكلة ولن ترضى بأن تكون فقط جزءًا من الحل، مؤكدًا أنه يطمح للريادة في هذه الحلول، وأن المملكة لديها القدرة على ذلك.