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دولة تمنع مواطنيها من توصيل الإنترنت إلا لمن يقُسم على القرآن..تعرف عليها

دولة تمنع مواطنيها من توصيل الإنترنت إلا لمن يقُسم على القرآن..تعرف عليها
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تواصل -وكالات:

أعلنت  دولة تركمانستان ، أنها  تلزم كل من يطلب خدمة الإنترنت في منزله، بأن يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم عند تسجيل طلبه، بعدم استخدام تطبيق VPN المتيح الاطلاع على المواقع المحظورة.

وهذا القرار كان على ما يبدو، بأمر من رئيس البلاد “قربانقلي مالكقليفيتش بردي محمدوف”، وفقا لـ “التايمز” البريطانية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي  مثل “تويتر”  وفيسبوك ، وغيرهم من البرامج ، إلا  أن المسموح به من قسم “الأمن الرقمي”، في شبكة حكومية رقابتها صارمة، وعدوها الوحيد هو VPN الذي لم يجدوا حلا له حتى الآن، إلا بإلزام الراغب في الحصول على خدمة الإنترنت في منزله، بأن يضع يده على نسخة من  القرآن  الكريم، ليقسم بأن لا يستخدمه ليطلع به على المحظور.

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