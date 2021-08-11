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خبير أرصاد يتوقع ارتفاع الحرارة خلال الـ4 أيام المقبلة.. تصل 50° بعدة مناطق

خبير أرصاد يتوقع ارتفاع الحرارة خلال الـ4 أيام المقبلة.. تصل 50° بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمنخ وليد سليمان الحقيل، ارتفاع درجات الحرارة بعدة مناطق خلال الأربعة أيام المقبلة.

وقال الحقيل عبر حسابه في “تويتر”: متوقع بإذن الله عودة ارتفاع الحرارة آخر الأسبوع إلى 50° درجة مئوية في النعيرة،و الصمان،و الأحساء،و غرب الدمام، واكثر ب 3 درجات للوسطى والكويت”.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا “استمرار فرص الأمطار من الطايف (الشفا) حتى مرتفعات جازان مرورا بالباحة وعسير، ونشاط رياح نهارا بين الرياض والشرقية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيا على مناطق “المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم”، مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

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