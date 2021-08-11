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مشاهد مروعة من «حرائق الجزائر».. وارتفاع الضحايا لـ65 مدنياً وعسكرياً

مشاهد مروعة من «حرائق الجزائر».. وارتفاع الضحايا لـ65 مدنياً وعسكرياً
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تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى 65 ضحية، فيما ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حالة حداد وطني لثلاثة أيام.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد مروعة من حرائق الغابات لاسيما في ولاية تيزي وزو وكفاح الأهالي والجهات المعنية للسيطرة عليها بصعوبة بالغة.

وأعلن التلفزيون الجزائري أن من بين ضحايا الحرائق 28 عسكريا إلى جانب 37 مدنيا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو، مضيفا أن هناك 12 عسكريا في حالة حرجة في المستشفى.

ووفقا للمدير العام للغابات في الجزائر، علي محمودي، فقد وصل عدد حرائق الغابات، التي لم يتم إخمادها حتى صباح اليوم الأربعاء، إلى 86 حريقا من إجمالي 103 حرائق اندلعت منذ مساء الاثنين الماضي في 17 ولاية، حسبما ما أفاد.

وأوضح محمودي أنه وفي ولاية تيزي وزو لوحدها سجلت المديرية العامة للغابات 30 حريقا كبيرا لم يتم اخمادها بعده.

وتتوزع الحرائق التي يجري إخمادها على ولاية جيجل (16 حريقا كبيرا) وبجاية (8 حرائق كبيرة) والطارف (6 حرائق من بينها حريق اجتاح الولاية انطلاقا من تونس) وسكيكدة (4) وعنابة (4) والبليدة (4) وقالمة (3) وسطيف (2) والمدية (2) والجزائر العاصمة (1) وباتنة (1) والبويرة (1) والشلف (1) وخنشلة (1) وأم البواقي (1) وتبسة (1).

 

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