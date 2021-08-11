«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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شركة المياه الوطنية تعلن عبر حسابها الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالمدينة المنورة، وفقاً للتفاصيل التالية:

الغرض من الوظيفة:

تطوير استراتيجيات وخطط الخدمات المشتركة لشركة المياه الوطنية. إدارة المتطلبات والعمليات المتعلقة بتصميم ونشر وصيانة أنظمة الخدمات المشتركة والعمليات والحلول.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة وإدارة الأعمال (يفضل الماجستير).

أكثر من 10 سنوات خبرة لا تقل عن 4 سنوات في منصب إداري.

التفكير الاستراتيجي وطويل المدى – تحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية

صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات

إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات

تغيير القيادة – التواصل

إدارة أصحاب المصلحة – فهم أصحاب المصلحة

وتابعت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي:إضغط هنا