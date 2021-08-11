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«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

شركة المياه الوطنية تعلن عبر حسابها الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالمدينة المنورة، وفقاً للتفاصيل التالية:

الغرض من الوظيفة:

تطوير استراتيجيات وخطط الخدمات المشتركة لشركة المياه الوطنية. إدارة المتطلبات والعمليات المتعلقة بتصميم ونشر وصيانة أنظمة الخدمات المشتركة والعمليات والحلول.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة وإدارة الأعمال (يفضل الماجستير).
  • أكثر من 10 سنوات خبرة لا تقل عن 4 سنوات في منصب إداري.
  • التفكير الاستراتيجي وطويل المدى – تحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية
  • صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات
  • إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات
  • تغيير القيادة – التواصل
  • إدارة أصحاب المصلحة – فهم أصحاب المصلحة

وتابعت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي:إضغط هنا

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