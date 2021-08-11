«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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شركة المياه الوطنية تعلن عبر حسابها الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالمدينة المنورة، وفقاً للتفاصيل التالية:
الغرض من الوظيفة:
تطوير استراتيجيات وخطط الخدمات المشتركة لشركة المياه الوطنية. إدارة المتطلبات والعمليات المتعلقة بتصميم ونشر وصيانة أنظمة الخدمات المشتركة والعمليات والحلول.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة وإدارة الأعمال (يفضل الماجستير).
- أكثر من 10 سنوات خبرة لا تقل عن 4 سنوات في منصب إداري.
- التفكير الاستراتيجي وطويل المدى – تحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية
- صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات
- إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات
- تغيير القيادة – التواصل
- إدارة أصحاب المصلحة – فهم أصحاب المصلحة
وتابعت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي:إضغط هنا