الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسات علمية : النوم بعد تناول الطعام مباشرة يهدد بإصابتك بأضرار خطيرة

دراسات علمية : النوم بعد تناول الطعام مباشرة يهدد بإصابتك بأضرار خطيرة
0

تواصل – وكالات:

يعتاد بعض الأشخاص على تناول وجبة العشاء قبل الخلود إلى النوم مباشرة، مع العلم أن هذه العادة الخاطئة قد تهدد الصحة العامة بالعديد من الأضرار، بحسب دراسات منشورة بموقع “eatthis” المختص بالتغذية الصحية.

زيادة الوزن

في دراسة نشرت العام الماضي في مجلة “PLOS Biology”، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة العشاء في وقت متأخر من المساء يحرقون دهونًا أقل أثناء نومهم من الذين يتناولوها مبكرًا، رغم استهلاك المجموعتين نفس السعرات الحرارية وقيامهما بنفس النشاط البدني.

وخلصت دراسة أخرى نشرت عام 2020 في مجلة “Endocrinology & Metabolism”، إلى أن الأفراد الذين يتناولون وجبة العشاء في تمام العاشرة مساءً بدلًا من السادسة مساءً يعانون من عدم تحمل الجلوكوز، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.

متلازمة التمثيل الغذائي

يزيد تناول الطعام قبل النوم مباشرة من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الأمراض التي تنتج عن تراكم الدهون في البطن، وتشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية.

وهذا ما أكدته دراسة أجريت على 8531 شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و54 عامًا، عام 2018، حيث تبين للباحثين أن النساء اللاتي يتناولن وجبة العشاء قبيل موعد النوم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

اضطرابات النوم

غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر من صعوبات في النوم، بحسب دراسة نشرت عام 2011 في مجلة “Journal of Clinical Sleep Medicine”.

عدم القدرة على العمل

كشفت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة “Applied Psychology”، أن الأفراد الذين تناولوا طعامًا غير صحي في الليل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل جسدية في اليوم التالي، مثل الصداع والإسهال، جعلتهم غير قادرين على العمل.

مواد ذات صلة

تحذير من خطورة الإفراط في تناول الشوكولاتة.. تسبب أمراضاً خطيرة

تحذير من خطورة الإفراط في تناول الشوكولاتة.. تسبب أمراضاً خطيرة

وجبات خفيفة لا تؤثر على فقدان الوزن.. تعرّف عليها

وجبات خفيفة لا تؤثر على فقدان الوزن.. تعرّف عليها

طبيب يوضح علاقة شرب الماء أثناء الأكل بزيادة الوزن

طبيب يوضح علاقة شرب الماء أثناء الأكل بزيادة الوزن

هل يساعد «مخفوق الموز» على اكتساب الوزن..إليك الإجابة

هل يساعد «مخفوق الموز» على اكتساب الوزن..إليك الإجابة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة