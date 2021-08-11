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«البنك المركزي» يحذر من وهم الثراء السريع عبر شركات «الفوركس»

«البنك المركزي» يحذر من وهم الثراء السريع عبر شركات «الفوركس»
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تواصل – فريق التحرير:

حذر البنك المركزي السعودي من الوقوع ضحية شركات الفوركس التي تروج لوهم الثراء السريع دون تعب أو معاناة، مؤكدًا أنه يجب عدم الانسياق وراء أوهامهم وتلاعبهم.

وكان البنك المركزي قد دعا في وقت سابق، المواطنين والمقيمين إلى اتباع عدد من الإجراءات عند رصد أية تعاملات مالية مشبوهة.

وقال البنك في حال وجود عمليات مالية تمت على حسابك البنكي دون تفويض أو موافقة من قبلك يمكن القيام بما يلي:

– إبلاغ البنك الذي تتعامل معه فورًا.
– رفع شكوى على موقع “ساما تهتم”.
– تقديم شكوى عبر تطبيق “ساما تهتم”.
– تقديم شكوى عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك.

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