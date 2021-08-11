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هل الصيانة الدورية للسيارة خارج الوكالة يلغي ضمان الوكيل؟.. «متحدث التجارة» يجيب

هل الصيانة الدورية للسيارة خارج الوكالة يلغي ضمان الوكيل؟.. «متحدث التجارة» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن صيانة السيارة خارج الوكالة لا يلغي ضمان الوكيل.

وأضاف عبدالرحمن الحسين: “أن أكثر سؤال ورد إلى وزارة التجارة هذا الشهر، هو هل يُلغى ضمان السيارة عند عمل الصيانة الدورية خارج الوكالة؟.

وأجاب متحدث التجارة بقوله “الجواب باختصار إن عمل الصيانة خارج الوكالة لا يلغي الضمان، ويحق لك الاختيار بين الوكيل أو مراكز الصيانة الأخرى”.

وأكد “الحسين” على أهمية الصيانة الدورية، وقال هناك “نقطة هامة لا تهمل معرفتها، لكل مسافة تمشيها سيارتك يوجد نقاط محددة للصيانة معتمدة مهم مراعاتها من أجل سلامتك، ويمكن معرفتها من خلال كتيب المالك الموجود في سيارتك، اتبعه وحافظ على الفواتير في كل مرة تجري فيها عملية الصيانة وبهذا ضمان سيارتك يكون مستمرا”.

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