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1590 خاتمة بمعدل «5» خاتمات يومياً.. مكنون تودع عاما حافلا بالإنجازات

1590 خاتمة بمعدل «5» خاتمات يومياً.. مكنون تودع عاما حافلا بالإنجازات
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تواصل – فريق التحرير:

ختاما مباركا لعام هجري انصرم وانقضى، واستقبالا حافلا لعام هجري جديد، وبينهما مكنون تعانق الجوزاء بعطاءاتها وإنجازاتها، تختم عام 1442هـ بتخريج 1590 خاتمة وتستقبل عام 1443هـ بهذا التميز والنجاح (1590) لبنة صالحة -بإذن الله- ينفعن مجتمعهن الذي كان عضدا وسندا لهن في مسيرة ختم القرآن الكريم.

أطلقت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” الأحد الماضي حملة خاتمات مكنون 1442هـ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولقيت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، مهنئين الجمعية والخاتمات على هذا الإنجاز الكبير، في مشهد يعكس حب المجتمع للقرآن الكريم، والإقبال عليه، وأنه سمة هذه البلاد المباركة قيادة وشعباً أفرادا ومؤسسات.

وفي تصريح له أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول عن سعادته لبلوغ هذا الإنجاز المبارك العظيم، الذي جاء مجسدًا لمعنى التكامل والتعاون والعطاء لجميع إدارات وقطاعات ووحدات مكنون لتصنع الأرقام الفارقة بتوفيق الله، وأكد الهذلول أن المخطط له هو (1300) خاتمة، ولكن بتوفيق الله ثم الجهود العظيمة التي بذلتها كل الإدارات النسائية استطعنا أن نتجاوز العدد المحدد ونصل إلى 1590 خاتمة خلال عام، وهذا مؤشر عظيم على التصاعد والتقدم الذي تشهده مكنون في عملها وأدائها.

وأضاف الهذلول أن هذا الإنجاز ما هو إلا حصاد أعوام من البذل والعطاء والمثابرة والعمل الدؤوب، إضافة إلى تكاتف الجميع مراكز الإشراف والمدارس النسائية، حتى أثمرت قطافا يانعا بفضل الله تعالى.

وختم الهذلول حديثه موضحًا أننا بهذا الاحتفاء نكون قد طوينا صفحة عام مشرق بالعطاء، ونستقبل عاما جديدا ينتظرنا فيه عمل كبير وجهود متواصلة، وبإذن الله سنحقق ما نصبو إليه، ونكون على قدر المسؤولية.

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