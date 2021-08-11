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توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد على عدة مناطق

توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات بَرَد على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد مما تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة وسماء غائمة جزئيا على منطقة المدينة وحائل والحدود الشمالية والقصيم مع فرصة لظهور السحب الرعدية على حائل والحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35/ كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية سرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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