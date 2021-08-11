الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحصيني»: اليوم بداية موسم «الكليبين».. هذه أبرز خصائصه

«الحصيني»: اليوم بداية موسم «الكليبين».. هذه أبرز خصائصه
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم هو أول أيام موسم “الكليبين” أو ما يعرف عند البعض بـ”محننات الجمل”، ويعني أن الجمل لا يحنّ للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين لشدة الحر إذا وافق ذلك دخول حر شديد.

وتابع “الحصيني” القول، إن مدة هذا الموسم 13 يوماً، وتظهر فيه منزلة واحدة وهي”النثرة”، يعتدل الجو قليلاً في الليل تدريجياً، وبخاصة في آخره، وتزداد فيها نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وتتكاثر الغيوم الممطرة -بإذن الله- على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية أحياناً تمتد نواحي المناطق الداخلية من المملكة.

وتوقع خبير الطقس، أن تكون درجة الحرارة حول معدلاتها السنوية، أو أقل من ذلك على معظم المدن مع حالة ممطرة مستمرة بإذن الله.

وأضاف “الحصيني”، أن الكليبين يعد المنزلة السادسة من منازل الصيف، وما قبل الأخيرة وآخر منازل الحر الشديد في الغالب -إن شاء الله- ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية، والسبب هو استهلاك المياه في ري المحاصيل في الأيام السابقة، يزداد هبوب الرياح، إلا أن يصرفها الله، ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ الزراعة الخريفية المبكرة؛ كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية، ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه في آخره بداية صرام النخيل.

وأوضه أن فيه تبدأ هجرة طيور الدخل والخواضير، وتستمر الزيادة في الليل على حساب النهار، وتقول العرب (إذا طلعت النثرة احمرت البسرة، وجني النخل بكرة وآوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات در قطرة.. ويوشك أن تظهر الخضرة).

مواد ذات صلة

«الحج»: لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443هـ

«الحج»: لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443هـ

فتح باب التسجيل للكوادر الصحية الراغبين في المشاركة بموسم الحج 1442هـ

فتح باب التسجيل للكوادر الصحية الراغبين في المشاركة بموسم الحج 1442هـ

«الزعاق»: دخول موسم «مربعانية القيظ» بعد أسبوع.. الحرارة تصل لأعلى معدلاتها

«الزعاق»: دخول موسم «مربعانية القيظ» بعد أسبوع.. الحرارة تصل لأعلى معدلاتها

في موقف نبيل.. مواطن يتفاجأ برسالة اعتذار من شخص صدم سيارته وأبلغ عن الحادث عبر «نجم»

في موقف نبيل.. مواطن يتفاجأ برسالة اعتذار من شخص صدم سيارته وأبلغ عن الحادث عبر «نجم»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة