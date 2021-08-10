« التجارة»: غلق مقهى بالمنطقة الشرقية لنشره عبارات وصور مخالفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن غلق مقهى مخالف للتعليمات والأنظمة بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر” أنه بالتعاون مع الشرطة فقد تم غلق مقهى مخالف في المنطقة الشرقية لقيامه بنشر صور أشخاص وعبارات مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأكدت الوزارة انه، تم استدعاء مالك المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.