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«البيئة» توضح سبب غلق بوابات سد وادي جازان

«البيئة» توضح سبب غلق بوابات سد وادي جازان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزاره البيئة والمياه والزراعة، عن غلف ، بوّابات سدّ وادي جازان، بعد أن جرى تخفيض مخزون المياه بالسدّ.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء تم نتيجة الحالة المطرية ( تروية ) ، والتي نتج عنها ورود كمية من السيول لحوض السدّ قدّرت بـ (15.076.500م3 ).

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف،. أنه جرى الاستفادة من المياه المنصرفة والبالغة ( 9,101,300 متر مكعب ) لري الأراضي الزراعية بالمنطقة الأولى عبر شبكة قنوات الري “خريم،. والجارة” بمساحة تقدر بـ(634 هكتاراً )، وكذلك تغذية الآبار على مجرى الوادي، لافتاً في هذا الصدد إلى أن تدفّق المياه من بوابات السدّ استمر 421.5 ساعة.

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