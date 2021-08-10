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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تحذير مستخدمي «جوجل» على ويندوز 10 من فيروس خطير

تحذير مستخدمي «جوجل» على ويندوز 10 من فيروس خطير
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تواصل – وكالات:

حذر خبراء أمنيون من انتشار فيروس جديد في جميع أنحاء العالم قد يسرق كلمات المرور الخاصة بك وبياناتك ومعلومات تسجيل الدخول وحتى يختطف جهاز الكمبيوتر العامل بنظام ويندوز 10.

البرنامج الضار يسمى MosaicLoader ويعتمد على طريقة غير معتادة لإصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بك مما يجعل اكتشافه أكثر صعوبة من الفيروسات الأخرى، فهو يختبئ بين الإعلانات أعلى نتائج بحث جوجل، مما يجذب المستخدمين للنقر عليها وإصابة أجهزتهم.

وتبدو هذه الإعلانات الدعائية حقيقية تمامًا ويتم تمويهها بين الإعلانات الحقيقية، ونظرًا لأن شبكات الإعلانات مؤتمتة بالكامل، فإنها تتخطى الفحوصات المعتادة.

وظهرت هذه الإعلانات في عمليات البحث عن إصدارات “متصدعة” من البرامج الشهيرة. ويتم خداع المستخدمين الذين يحاولون تنزيل برامج مجانية بشكل غير قانوني لتنزيل البرامج الضارة. ويتم إخفاء ملفات التنزيل بذكاء بأسماء وهيكل ملفات تبدو حقيقية.

وبمجرد التثبيت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكن أن يسبب MosaicLoader أضراراً عديدة للجهاز.

ويمكن لهذا البرنامج الضار تنزيل برامج ضارة وفيروسات إضافية بنفسه، مما يفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك أمام المزيد من الهجمات، كما يتيح للمتسللين استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتعدين العملات المشفرة، وهي عملية مكثفة للغاية ستؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر بشكل كبير.

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