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الجزائر.. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات إلى 42 شخصاً

الجزائر.. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات إلى 42 شخصاً
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تواصل – وكالات:

كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، حول الحصيلة الأخيرة للحرائق: “سجلنا استشهاد 17 مدنيا منذ بداية الحرائق، واستشهاد 25 عسكريا– وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

وتابع حديثه بالقول إن الحكومة في اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مقتل 25 فردا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في عدة مناطق بالبلاد.

وكتب تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو“.

يذكر أنّ الغابات في الجزائر تعرّضت أمس الاثنين، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرّض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.

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