الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجات حرارة، اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت الدمام قائمة أعلى درجة حرارة بـ 46.5 درجة مئوية.
وأوضحت الأرصاد، أن في تغريدات عبر “تويتر”، أن الدمام سجلت أعلى درجة حرارة بـ 46.5 درجة مئوية تلاها الأحساء بـ 46.4، عرفة بـ 46، القيصومة وينبع بـ 45، المدينة المنورة ورفحاء بـ 44، العلا بـ 43، سكاكا 41، عرعر 40.
وفي سياق متصل، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أجواء المصايف في المملكة، وجاءت على النحو التالي: “السوده 23، النماص وبللحمر 28، الباحة والشفا وتنومه 30، أبها 31، بلجرشي 32، الهدا 33، الطائف 36 درجة مئوية”.
🔴مدن#المملكةالأعلى#حرارةلهذا اليوم :#الدمام46.5#الأحساء46.4#عرفه46#القيصومه#ينبع45#المدينة_المنورة#رفحاء44#العلا43#سكاكا41#عرعر40#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#فصل_الصيفpic.twitter.com/W6dpxJcQbT
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)August 10, 2021
🔴أجواء المصايف "درجات#الحرارةالعظمى لهذا اليوم "#السوده23#النماص#بللحمر28#الباحة#الشفا#تنومه30#أبها31#بلجرشي32#الهدا33#الطائف36#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا#فصل_الصيفpic.twitter.com/RxOO83nUxg
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)August 10, 2021