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الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجات حرارة، اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت الدمام قائمة أعلى درجة حرارة بـ 46.5 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أن في تغريدات عبر “تويتر”، أن الدمام سجلت أعلى درجة حرارة بـ 46.5 درجة مئوية تلاها الأحساء بـ 46.4، عرفة بـ 46، القيصومة وينبع بـ 45، المدينة المنورة ورفحاء بـ 44، العلا بـ 43، سكاكا 41، عرعر 40.

وفي سياق متصل، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أجواء المصايف في المملكة، وجاءت على النحو التالي: “السوده 23، النماص وبللحمر 28، الباحة والشفا وتنومه 30، أبها 31، بلجرشي 32، الهدا 33، الطائف 36 درجة مئوية”.

 

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