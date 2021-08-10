الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أهالي «ميسان» يشكون انقطاع المياه منذ أشهر (فيديو)

أهالي «ميسان» يشكون انقطاع المياه منذ أشهر (فيديو)
0

 

تواصل – فريق التحرير:

يشكو أهالي ميسان ولاسيما في قرية “القريع بني مالك” في محافظة الطائف من مشكلة انقطاع المياه المتكرر والتي تستمر لأسابيع وربما أشهر في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وقال بعض الأهالي إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حلول لمشكلة انقطاع المياه.

وقال أحد السكان إنه يضطر لدفع البقشيش لأصحاب الوايت حتى يحصل على المياه ورغم ذلك قد يأتي وربما لا يأتي والمعاناة تتواصل.

وقال آخر إنه يعاني من انقطاع المياه منذ أكثر من شهر، حيش تشمل ميسان قرابة 400 قرية لم يراعي المتعهد حقهم في الحصول على المياه، فيما قالت شركة المياه الوطنية إنه ليس لها علاقة بالمتعهد، وفقا لـ”الإخبارية”.

بينما رفضت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقبال الشكاوى من المواطنين بقولها إنه ليس لها اختصاص بهذا الأمر.

 

 

مواد ذات صلة

بالفيديو.. هطول أمطار على «الحوية» شمال الطائف

بالفيديو.. هطول أمطار على «الحوية» شمال الطائف

شاهد.. جريان للسيول بـ«قرى البراريق» جنوب الطائف

شاهد.. جريان للسيول بـ«قرى البراريق» جنوب الطائف

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على «الطائف»

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على «الطائف»

عرض حياته والآخرين للخطر.. ضبط سائق يقود بسرعة جنونية في الطائف (صور)

عرض حياته والآخرين للخطر.. ضبط سائق يقود بسرعة جنونية في الطائف (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>