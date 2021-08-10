أهالي «ميسان» يشكون انقطاع المياه منذ أشهر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يشكو أهالي ميسان ولاسيما في قرية “القريع بني مالك” في محافظة الطائف من مشكلة انقطاع المياه المتكرر والتي تستمر لأسابيع وربما أشهر في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وقال بعض الأهالي إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حلول لمشكلة انقطاع المياه.

وقال أحد السكان إنه يضطر لدفع البقشيش لأصحاب الوايت حتى يحصل على المياه ورغم ذلك قد يأتي وربما لا يأتي والمعاناة تتواصل.

وقال آخر إنه يعاني من انقطاع المياه منذ أكثر من شهر، حيش تشمل ميسان قرابة 400 قرية لم يراعي المتعهد حقهم في الحصول على المياه، فيما قالت شركة المياه الوطنية إنه ليس لها علاقة بالمتعهد، وفقا لـ”الإخبارية”.

بينما رفضت وزارة البيئة والمياه والزراعة استقبال الشكاوى من المواطنين بقولها إنه ليس لها اختصاص بهذا الأمر.