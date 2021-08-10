الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير.. الشروط ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الاحمر للتطوير عبر حسابها الرسمي بموقع خدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة . للعمل بمدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:

المتطلبات والمهارات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في البناء ذات الصلة ؛
– العضوية المهنية ذات الصلة (مثل RICS / CIOB ، إلخ)
– خبرة لا تقل عن 12 عام
– سجل حافل يمكن إثباته للعمل في مشاريع المسار السريع عالية القيمة
– خبرة واسعة في تقديم خدمات PQS في المشاريع التجارية والضيافة والسكنية والمتعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

– خبرة في إدارة خلية من المساحين من درجات مختلفة لتسليم المشاريع بنجاح.

– خبرة في مشاركة المعرفة النشطة لتطوير مهارات أعضاء الفريق وأعضاء الفريق الأقل خبرة.
– خبرة في العمل في قدرة التوجيه وتقديم الرعاية لفريق التكلفة الأوسع.

– مهارات اتصال قوية وموقف إيجابي مع القدرة على حل المشكلات.
– مهارات شخصية قوية مع القدرة على التعامل بحساسية مع المعلومات الشخصية السرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير أنه يمكن التقديم على الوظائف، والحصول على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:إضغط هنا

مواد ذات صلة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة «التصنيع».. التخصصات ورابط التقديم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة «التصنيع».. التخصصات ورابط التقديم

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في جامعة «الأمير مقرن» .. رابط التقديم

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في جامعة «الأمير مقرن» .. رابط التقديم

جامعة الملك خالد تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المؤقتة

جامعة الملك خالد تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المؤقتة

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. الشروط وطريقة التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>