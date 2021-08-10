وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر للتطوير.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة البحر الاحمر للتطوير عبر حسابها الرسمي بموقع خدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة . للعمل بمدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:

المتطلبات والمهارات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في البناء ذات الصلة ؛

– العضوية المهنية ذات الصلة (مثل RICS / CIOB ، إلخ)

– خبرة لا تقل عن 12 عام

– سجل حافل يمكن إثباته للعمل في مشاريع المسار السريع عالية القيمة

– خبرة واسعة في تقديم خدمات PQS في المشاريع التجارية والضيافة والسكنية والمتعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

– خبرة في إدارة خلية من المساحين من درجات مختلفة لتسليم المشاريع بنجاح.

– خبرة في مشاركة المعرفة النشطة لتطوير مهارات أعضاء الفريق وأعضاء الفريق الأقل خبرة.

– خبرة في العمل في قدرة التوجيه وتقديم الرعاية لفريق التكلفة الأوسع.

– مهارات اتصال قوية وموقف إيجابي مع القدرة على حل المشكلات.

– مهارات شخصية قوية مع القدرة على التعامل بحساسية مع المعلومات الشخصية السرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير أنه يمكن التقديم على الوظائف، والحصول على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:إضغط هنا