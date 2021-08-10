«الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (عسير -جازان – الباحة) ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .