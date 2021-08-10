للرجال فقط.. 6 علامات تكشف احتياجك لمراجعة الطبيب بشأن «البروستاتا»

تواصل – وكالات:

البروستاتا غدة صغيرة داخل الجسم توجد تحت المثانة، وتتمثل مهمتها في إفراز مجموعة من السوائل، ولعل أبرزها السائل المنوي، لذا فإنها من الأجزاء الرئيسية في الجهاز التناسلي للرجال.

وقد تتعرض البروستاتا لبعض المشكلات المرضية التي تؤثر بالسلب على أداء وظائفها، وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة.

نستعرض في السطور التالية، أبرز العلامات الدالة على إصابة الرجال بأمراض البروستاتا، وفقًا لما ذكره موقع “Medicinenet”.

أبرز المشكلات التي قد تتعرض لها البروستاتا

تتمثل المشكلات المرضية التي قد تتعرض لها البروستاتا فيما يلي:

1- تضخم البروستاتا الحميد

وهو من المشكلات الشائعة للفاية لدى الرجال الأكبر سنًا، ويعني أن البروستاتا متضخمة، ولكنها ليست مصابة بالسرطان، وقد يتشمل علاجها على مراقبة الأعراض بشكل دوري، وإجراء الفحوصات والمتابعة مع الطبيب المختص، إلى جانب استخدام بعض الأدوية التي قد تساعد في تخفيف حدة الأعراض، أو الخضوع للجراحة، إذا لم تنجح الأدوية، أو بعض العلاجات الأخرى، مثل الموجات الدقيقة أو الليزر.

2- التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد

عادة ما يبدأ التهاب البروستات الجرثومي الحاد فجأة نتيجة عدوى بكتيرية، وتستدعي تلك الحالة مراجعة الطبيب المختص على الفور إذا كنت تعاني من الشعور بالألم أو الحمى أو القشعريرة.

ويمكن علاج معظم الحالات بالمضادات الحيوية، وقد تحتاج أيضًا إلى دواء للمساعدة في تقليل حدة الألم.

3- التهاب البروستات الجرثومي المزمن

هو عدوى تعود مرارًا وتكرارًا، وقد يكون من الصعب علاج هذه المشكلة النادرة، وفي بعض الأحيان، قد يجدي تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة، وقد يحدد الطبيب المختص بعض الأساليب الأخرى التي يمكن للمريض القيام بها للمساعدة على الشعور بالتحسن.

ويُعد التهاب البروستاتا المزمن، المعروف أيضًا باسم متلازمة آلام الحوض المزمنة، مشكلة شائعة في البروستاتا، ويمكن أن يسبب ألمًا في أسفل الظهر أو في الفخذ أو في طرف القضيب، وقد يتطلب العلاج مجموعة من الأدوية والجراحة وتغيير نمط الحياة.

4- سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الذكور، ويتسبب في ظهور عدد من الأعراض المزعجة، مثل صعوبة التبول، وخروج الدم مع السائل البولي أو المنوي، وغيرها من العلامات.

الأعراض الشائعة لمشكلات البروستاتا

ينبغي مراجعة الطبيب المختص على الفور إذا كان لديك أي من هذه الأعراض:

– كثرة الرغبة في التبول.

– الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل للتبول.

– وجود دم في البول أو السائل المنوي.

– ألم أو حرقان أثناء التبول وتقطر البول.

– المعاناة من الألم أثناء القذف.

– ألم متكرر أسفل الظهر أو منطقة الحوض أو المستقيم أو أعلى الفخذين.